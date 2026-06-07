Rubano portafogli in spiaggia e provano a scappare in Circumvesuviana

Durante il controllo, i due giovani sono stati trovati in possesso di una somma di denaro e di una cassa Bluetooth

Due giovani, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto dopo un episodio avvenuto nei pressi della spiaggia di Meta. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Sorrento durante un servizio di controllo del territorio. Mentre transitavano nella zona della banchina, i poliziotti sono stati avvicinati da due bagnanti che hanno segnalato il furto dei propri zaini, contenenti denaro, effetti personali e dispositivi elettronici.

Ricevuta la denuncia, gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche nei dintorni, concentrando l’attenzione sulle aree di maggiore passaggio. In breve tempo i sospettati sono stati individuati nei pressi della stazione della Circumvesuviana.

Durante il controllo, i due giovani sono stati trovati in possesso di una somma di denaro e di una cassa Bluetooth che, a seguito delle verifiche, è risultata appartenere a una delle vittime del furto.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso, dopo essersi impossessati degli zaini, i due avrebbero prelevato il denaro e gli oggetti ritenuti di maggior valore, abbandonando successivamente il resto della refurtiva.

Gli zaini sono stati recuperati dagli agenti e restituiti ai legittimi proprietari insieme agli oggetti rinvenuti. Al termine delle procedure di rito, i due giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente.