Rubano merce per 1600 euro dal ristorante vesuviano, arrestate le donne delle pulizie

All’interno del veicolo è stata rinvenuta merce alimentare e bevande

Due donne, di 50 e 43 anni, sono state arrestate dai Carabinieri della stazione di Volla, in provincia di Napoli, con l’accusa di furto ai danni del ristorante in cui lavoravano come addette alle pulizie. La vicenda è emersa dopo che il titolare del locale aveva notato un ammanco sospetto di scorte alimentari, bevande e prodotti confezionati, decidendo così di presentare denuncia alle forze dell’ordine. A seguito della segnalazione, i Carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione mirato per verificare quanto stava accadendo.

All’alba, i militari hanno osservato le due donne arrivare sul posto di lavoro, entrare nel ristorante e, dopo poco tempo, uscire con una grande busta nera. Le donne si sono poi allontanate e hanno caricato il materiale nel bagagliaio della loro auto, ma sono state immediatamente fermate dai Carabinieri intervenuti sul posto.

All’interno del veicolo è stata rinvenuta merce alimentare e bevande per un valore complessivo stimato di circa 1.600 euro, poi restituita al proprietario del ristorante. Le due donne sono state arrestate e si trovano ora in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria competente.