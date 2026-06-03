Rubano la corrente, due imprenditori nei guai

dopo l’interruzione della fornitura elettrica, le attività avrebbero installato generatori

Due imprenditori del centro di Napoli sono stati denunciati nei giorni scorsi per furto di energia elettrica al termine di un’operazione di controllo condotta dai carabinieri della stazione di Napoli Chiaia, con il supporto del personale tecnico dell’Enel e della Polizia Municipale. I controlli hanno interessato alcuni locali del borgo marinaro e di via Santa Lucia, dove gli investigatori hanno riscontrato irregolarità negli impianti elettrici di due attività commerciali: un ristorante e un bar.

Secondo quanto emerso, durante le verifiche specialistiche sarebbe stata accertata la manomissione dei contatori elettrici. In particolare, gli impianti risultavano collegati alla rete di distribuzione nazionale in modo diretto, eludendo i sistemi di misurazione dei consumi e, di conseguenza, la corretta contabilizzazione dell’energia utilizzata.

A seguito degli accertamenti, i due titolari delle attività sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto di energia elettrica.

Nel corso delle successive verifiche, con il supporto dei vigili del fuoco e della Polizia Municipale, è stata inoltre riscontrata un’ulteriore irregolarità: dopo l’interruzione della fornitura elettrica, le attività avrebbero installato generatori di corrente sul suolo pubblico per continuare a garantire il funzionamento dei locali.

Le posizioni dei due imprenditori sono ora al vaglio della magistratura, mentre proseguono gli approfondimenti per definire l’entità dei consumi non contabilizzati e l’eventuale danno economico arrecato alla rete elettrica.