Ruba un'auto usando il trucco della pietra

una persona rimasta in attesa nelle vicinanze è salita rapidamente a bordo del veicolo

Un furto d’auto messo a segno con una tecnica tanto semplice quanto insidiosa si è concluso con l’arresto del presunto responsabile grazie al tracciamento GPS del veicolo e al pronto intervento dei carabinieri. A finire in manette è un 34enne già noto alle forze dell’ordine, bloccato dai militari del Nucleo Radiomobile di Casoria.

Tutto sarebbe iniziato ad Aversa, dove la vittima, mentre era alla guida della propria Fiat Panda, è stata improvvisamente colpita da una pietra lanciata contro il parabrezza. L’automobilista, credendo si trattasse di un incidente o di un danno accidentale, ha accostato per verificare quanto accaduto.

In quel momento, approfittando della sua discesa dall’auto, una persona rimasta in attesa nelle vicinanze è salita rapidamente a bordo del veicolo, dileguandosi in pochi istanti. La vittima, rimasta a piedi, ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112 per segnalare il furto.

Elemento decisivo per le indagini si è rivelato il sistema di localizzazione GPS installato sull’auto, che ha permesso di tracciare in tempo reale gli spostamenti del veicolo. La Fiat Panda è stata così individuata ad Arzano, dove è scattata la ricerca da parte delle pattuglie dell’Arma.

Poco dopo, i carabinieri hanno intercettato l’auto in via Pecchia, riuscendo a fermarla e a bloccare il conducente. Alla guida vi era proprio il 34enne, che è stato immediatamente identificato e arrestato con l’accusa di furto.

L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Proseguono gli accertamenti per chiarire l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella dinamica del furto e per verificare se la tecnica utilizzata possa essere collegata ad altri episodi simili avvenuti nella zona.