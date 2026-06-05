Ruba due auto nello stesso cortile, poi si schianta

è accusato anche di una violenta rapina avvenuta l’11 maggio ai danni del dipendente di un distributore di carburanti

Un 46enne pluripregiudicato e tossicodipendente è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico con le accuse di furto e rapina. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri e dalla Polizia di Stato su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe responsabile di un doppio furto avvenuto l’8 maggio nello stesso cortile: in due momenti distinti avrebbe sottratto due automobili, ma in entrambi i casi avrebbe perso il controllo dei mezzi finendo per schiantarsi contro un muro, distruggendoli poco dopo la sottrazione.

L’episodio non sarebbe isolato. Tre giorni dopo, il 46enne è accusato di una violenta rapina avvenuta l’11 maggio ai danni del dipendente di un distributore di carburanti lungo la statale Domiziana, a Castel Volturno. In quell’occasione, secondo l’accusa, l’uomo avrebbe minacciato il lavoratore utilizzando un attrezzo da lavoro, infrangendo la vetrata del gabbiotto di sicurezza e costringendolo a consegnare circa 300 euro prima di darsi alla fuga.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono state supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, ritenute decisive per ricostruire i movimenti dell’indagato e collegarlo ai due episodi.