Ruba 12 sedie dal gazebo di un bar

Il materiale è stato integralmente recuperato grazie al tempestivo intervento

Un controllo notturno del territorio si è trasformato in un’operazione che ha portato al recupero della refurtiva e all’arresto di un uomo accusato di furto. È accaduto nella notte del 18 giugno tra Aversa e Lusciano, nel Casertano, dove i carabinieri sono riusciti a intercettare un veicolo sospetto e a ricostruire rapidamente quanto accaduto poco prima ai danni di un’attività commerciale. Durante un servizio di vigilanza sulla circolazione stradale, i militari hanno fermato una Fiat Panda mentre percorreva la rampa di accesso alla Strada Provinciale 335, nel territorio di Lusciano. All’interno dell’auto, nel corso della verifica, sono state rinvenute dodici sedie in plastica, elemento che ha immediatamente insospettito gli operatori.



La scoperta del furto



L’approfondimento degli accertamenti ha permesso ai carabinieri di collegare il materiale trasportato a un furto avvenuto pochi minuti prima nel vicino comune di Aversa. Grazie anche all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’accaduto.



Secondo quanto emerso, le sedie sarebbero state sottratte dall’area esterna di un esercizio pubblico situato in via Enrico Fermi, dove erano collocate all’interno del gazebo di un bar. Il colpo sarebbe stato messo a segno poco prima del fermo del veicolo.



L’arresto



Alla guida dell’auto si trovava un uomo di 48 anni, domiciliato nell’area nord di Napoli e già noto alle forze dell’ordine. Dopo gli accertamenti, il soggetto è stato tratto in arresto con l’accusa di furto.



Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che dovrà valutare la posizione dell’indagato e la conferma delle misure cautelari.



Refurtiva recuperata



Le dodici sedie recuperate sono state immediatamente sequestrate e messe a disposizione dell’autorità competente per la successiva restituzione al legittimo proprietario. Il materiale, di modesto valore economico, è stato integralmente recuperato grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.



Controlli sul territorio



L’episodio si inserisce nel più ampio contesto dei controlli intensificati sul territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, finalizzati a contrastare i reati predatori e a garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane e nelle zone della movida, spesso più esposte a episodi di microcriminalità.