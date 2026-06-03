Rompono l'antitaccheggio e rubano in un negozio, prese due ragazze

La merce sottratta è stata recuperata e restituita al proprietario dell’attività commerciale

La Polizia di Stato ha arrestato due donne, di 19 e 28 anni, entrambe con precedenti di polizia, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio commerciale di Bagnoli. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura. Gli agenti del Commissariato Bagnoli, impegnati nel controllo del territorio, sono giunti rapidamente sul posto dove il personale di vigilanza aveva già bloccato le due sospettate.

Secondo quanto ricostruito, le due donne sarebbero state sorprese mentre occultavano merce all’interno dei propri zaini, dopo aver danneggiato alcune confezioni e manomesso i dispositivi antitaccheggio per eludere i sistemi di sicurezza del negozio. La merce sottratta è stata recuperata e restituita al proprietario dell’attività commerciale.

Le due indagate sono state arrestate dagli agenti operanti e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.