Rita De Crescenzo condannata per diffamazione ad un'assistente sociale

riguarda una serie di contenuti pubblicati sulla piattaforma TikTok

È arrivata una sentenza di primo grado nel procedimento che vede coinvolta la tiktoker Rita De Crescenzo, condannata a un anno di reclusione per il reato di diffamazione ai danni di un’assistente sociale del Comune di Napoli. La vicenda risale ad alcuni anni fa e riguarda una serie di contenuti pubblicati sulla piattaforma TikTok tra agosto e ottobre 2022. Secondo quanto ricostruito in sede processuale, i video sarebbero stati rivolti contro una funzionaria dei servizi sociali che si era occupata di una pratica riguardante il figlio minorenne della donna, poi collocato in una struttura di accoglienza.

Al centro del procedimento ci sarebbero una decina di filmati nei quali, secondo l’accusa, l’assistente sociale sarebbe stata esposta a critiche e inviti pubblici rivolti agli utenti dei social, con contenuti ritenuti lesivi della sua reputazione professionale e personale.

La persona offesa, assistita dal proprio legale, ha presentato denuncia sostenendo di essere stata oggetto di una campagna di attacchi online che l’avrebbe esposta a una forma di pressione e di “gogna mediatica”.

Nel corso del processo, la difesa della tiktoker ha contestato le accuse, sostenendo la propria estraneità ai fatti contestati. La decisione del giudice di primo grado ha tuttavia riconosciuto la responsabilità dell’imputata, disponendo la condanna e il risarcimento del danno in favore della parte civile.

La difesa ha già annunciato la possibilità di ricorrere in appello, mentre la sentenza non è definitiva.

Nel procedimento non si è costituito parte civile il Comune di Napoli, mentre l’assistente sociale ha sostenuto personalmente le spese legali. Per motivi di sicurezza, in passato la professionista era stata anche destinataria di misure organizzative di tutela sul luogo di lavoro.