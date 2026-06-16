Riecco l'afa, il caldo nei prossimi giorni sarà fortissimo

Gli esperti invitano alla prudenza, soprattutto nelle ore più calde della giornata

L’Italia si prepara all’arrivo dell’estate meteorologica con un progressivo aumento delle temperature e un ritorno delle condizioni di caldo intenso in diverse aree del Paese. È quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, che monitora quotidianamente i livelli di rischio per la popolazione nei principali capoluoghi italiani. Per la giornata di giovedì 18 giugno, il sistema di allerta segnala cinque città con bollino arancione, corrispondente al livello di rischio 2. Si tratta di Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Questo livello indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.



Accanto alle città in allerta arancione, si registra anche una diffusione del bollino giallo, che rappresenta il livello di pre-allerta (livello 1). Nella stessa giornata saranno 12 i capoluoghi interessati: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. Si tratta di condizioni che possono precedere un’ondata di calore vera e propria e che richiedono comunque attenzione, soprattutto per chi è più esposto ai rischi legati alle alte temperature.



Per la giornata odierna, martedì 16 giugno, la situazione appare invece più stabile: su gran parte della Penisola prevale il bollino verde, che indica condizioni di normalità e assenza di rischio significativo. Tra i 27 capoluoghi monitorati, soltanto Perugia registra già un livello di attenzione con bollino giallo.



La tendenza, però, è verso un graduale peggioramento nei giorni successivi. Mercoledì 17 giugno, infatti, il bollino giallo interesserà un numero maggiore di città, tra cui Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Rieti, Roma e Torino, oltre a Perugia.



Gli esperti invitano alla prudenza, soprattutto nelle ore più calde della giornata, raccomandando di idratarsi adeguatamente, evitare l’esposizione diretta al sole e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, in vista di un inizio d’estate che si preannuncia già particolarmente caldo.