Riecco il grande caldo, "bollini" sulle città

Le autorità sanitarie invitano a prestare attenzione alle variazioni termiche, idratarsi correttamente, evitare l’esposizione al sole

Torna a farsi sentire il caldo sull’Italia, con un aumento delle temperature che nei prossimi giorni interesserà diverse aree del Paese. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora 27 città italiane, da oggi fino a mercoledì saranno otto le città contrassegnate dal bollino giallo, livello 1 di preallerta. Il bollino giallo segnala condizioni meteorologiche che, pur non configurando ancora un’ondata di calore vera e propria, possono rappresentare un primo campanello d’allarme per un possibile peggioramento nei giorni successivi.



Oggi l’allerta riguarda Catania, mentre domani sarà la volta di Perugia. Mercoledì la situazione interesserà nuovamente Perugia, con l’aggiunta di diverse altre città: Ancona, Bologna, Firenze, Napoli, Rieti e Roma.



Il livello 1 di allerta indica quindi una fase di attenzione, in cui le condizioni climatiche possono evolvere rapidamente verso temperature più elevate e situazioni di disagio, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione come anziani, bambini e persone con patologie croniche.



Le autorità sanitarie invitano a prestare attenzione alle variazioni termiche, idratarsi correttamente, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e adottare comportamenti prudenti, in particolare nelle città dove è previsto il picco delle temperature nei prossimi giorni.



Il monitoraggio proseguirà costantemente per valutare l’eventuale evoluzione verso livelli di allerta più elevati, nel caso di un ulteriore aumento delle temperature sul territorio nazionale.