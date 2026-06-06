Riapre la spiaggia della Rotonda Diaz totalmente attrezzata

Il servizio prevede anche la presenza di due operatori socio-sanitari (OSS), incaricati di offrire assistenza agli utenti e contribuire alla gestione delle attività quotidiane

Con l’avvio della stagione balneare, la spiaggia della Rotonda Diaz a Napoli torna pienamente accessibile e si conferma anche quest’anno uno dei principali spazi cittadini dedicati all’inclusione e alla fruizione del mare senza barriere. L’area è stata nuovamente allestita con strutture e servizi pensati per garantire l’accesso anche alle persone con ridotte capacità motorie. Tra le dotazioni presenti figurano una pedana che consente di muoversi più agevolmente sulla sabbia e una sedia “JOB”, progettata per facilitare l’ingresso in acqua in condizioni di sicurezza.

Il servizio prevede inoltre la presenza di due operatori socio-sanitari (OSS), incaricati di offrire assistenza agli utenti e contribuire alla gestione delle attività quotidiane, migliorando la qualità complessiva dell’accoglienza. La gestione operativa è affidata alla cooperativa Medihospes, che si occupa anche della manutenzione e dell’utilizzo delle attrezzature.

Come nelle stagioni precedenti, la spiaggia è dotata anche di ombrelloni, sedie a sdraio, sedie regista, docce e servizi igienici, così da garantire un’offerta completa e confortevole per tutti i frequentatori.

L’iniziativa nasce da un lavoro coordinato tra diversi settori dell’amministrazione comunale, in particolare tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e quello alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, con il coinvolgimento dei servizi dedicati all’inclusione sociale e alla tutela del mare. Anche l’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive ha contribuito al progetto, nell’ottica di una città sempre più accessibile e attenta ai bisogni dei cittadini.

L’Assessora alle Politiche Sociali Chiara Marciani ha sottolineato come il mare debba essere considerato un diritto per tutti e come l’obiettivo dell’amministrazione sia quello di rendere la Rotonda Diaz uno spazio sempre più inclusivo, frutto di una collaborazione tra più uffici e competenze.

Sulla stessa linea anche l’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile con delega alla Tutela del Mare Edoardo Cosenza, che ha evidenziato il lavoro portato avanti negli ultimi anni per potenziare i servizi delle spiagge pubbliche, migliorandone accessibilità, dotazioni e condizioni di fruizione, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche.