Retata nella notte contro la banda del buco: 12 arresti

Nel corso degli approfondimenti investigativi sarebbero emersi anche elementi relativi ad altri tentativi di rapina messi a segno con lo stesso modus operandi

Un’organizzazione criminale specializzata nelle rapine agli istituti di credito con la cosiddetta “tecnica del buco” è stata smantellata nel corso di un’operazione della Polizia di Stato che ha interessato le province di Napoli e Caserta, dove sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 12 persone. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura, ha disposto la custodia in carcere per 7 indagati e gli arresti domiciliari per altri 5 soggetti, tutti residenti nell’area napoletana e gravemente indiziati di far parte di un’associazione finalizzata alla commissione di rapine a mano armata e alla detenzione illegale di armi da guerra.

L’inchiesta ha preso avvio da un episodio avvenuto il 16 gennaio 2023 a Giugliano in Campania, quando un gruppo di malviventi riuscì a introdursi all’interno di una banca attraverso un varco realizzato dalla rete fognaria, penetrando poi nei locali dell’istituto di credito mediante un foro praticato nel pavimento. Le successive indagini hanno permesso di individuare alcuni soggetti con il ruolo di “palo” e di ricostruire l’esistenza di una struttura criminale organizzata e stabile, con compiti ben definiti tra i partecipanti.

Nel corso degli approfondimenti investigativi sarebbero emersi anche elementi relativi ad altri tentativi di rapina messi a segno con lo stesso modus operandi ai danni di uffici postali del territorio, sempre nelle aree di Giugliano e Villaricca.

Le attività, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta con il supporto dei Commissariati competenti, hanno visto l’impiego di unità cinofile, reparti speciali e un elicottero della Polizia, impegnati nelle fasi esecutive del blitz.

Le indagini proseguono per definire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire nel dettaglio la rete dei collegamenti del gruppo criminale.