Ratti all'ospedale Maresca ripresi in un video di un paziente

Tra gli operatori cresce la richiesta di un intervento straordinario di derattizzazione e di controlli più approfonditi per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate

Allarme igiene all’ospedale “Agostino Maresca” di Torre del Greco, dove da alcune settimane medici, infermieri e pazienti segnalano la presenza di topi all’interno della struttura sanitaria. Gli avvistamenti sarebbero avvenuti in diversi reparti e nei corridoi dell’ospedale, ma a destare particolare preoccupazione sono stati alcuni episodi registrati nell’area del Pronto Soccorso, dove alcuni roditori sarebbero stati visti aggirarsi tra le barelle occupate dai pazienti in attesa di assistenza.

La situazione ha generato forte allarme tra il personale sanitario, che teme possibili rischi per l’igiene e la sicurezza, soprattutto in un contesto ospedaliero frequentato da persone fragili e con difese immunitarie compromesse. Alcuni operatori hanno inoltre segnalato la presenza di ratti nei pressi delle aree adiacenti alle dispense alimentari, alimentando ulteriormente le preoccupazioni.

Secondo quanto riferito da alcuni dipendenti, l’ingresso dei roditori potrebbe essere favorito dai lavori di ristrutturazione in corso nell’ospedale. Le impalcature e le aree di cantiere, infatti, potrebbero rappresentare un punto di accesso per gli animali provenienti dall’esterno. Sarebbero state installate alcune trappole, ma il personale ritiene che tali misure non siano sufficienti a risolvere il problema in maniera definitiva.

Tra gli operatori cresce la richiesta di un intervento straordinario di derattizzazione e di controlli più approfonditi per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Le preoccupazioni riguardano soprattutto il rischio di trasmissione di malattie associate alla presenza dei roditori, anche se al momento non risultano segnalati casi di contagio collegati agli avvistamenti.

Il personale auspica un rapido intervento della direzione sanitaria affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per eliminare il problema e restituire serenità a pazienti e lavoratori. L’obiettivo è garantire che l’ospedale possa continuare a operare in condizioni di piena sicurezza, tutelando la salute di chi vi accede quotidianamente per cure e assistenza.