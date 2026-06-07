Rapina costoso orologio, ma le forze dell'ordine lo bloccano dopo violenta colluttazione

Il presunto complice, che si trovava alla guida dello scooter, è riuscito invece a dileguarsi

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo un intervento avvenuto nel quartiere San Paolo di Napoli. L’episodio si è verificato in via Giambattista Marino, dove gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato una scena sospetta: un passeggero di uno scooter è sceso rapidamente dal mezzo e si è diretto verso un’auto ferma a bordo strada. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito il conducente del veicolo e, con un’azione rapida, si sarebbe impossessato di un orologio di valore che la vittima indossava al polso.

L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il sospettato, nonostante una colluttazione durante le fasi dell’arresto. L’uomo è stato trovato in possesso dell’orologio sottratto, che è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.

Il presunto complice, che si trovava alla guida dello scooter, è riuscito invece a dileguarsi ed è attualmente ricercato.

L’arrestato è stato condotto in stato di fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria.