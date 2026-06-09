Ragazzo accoltellato nella notte al Centro Direzionale e messo in salvo dalla Gesecedi

L'intervento è scattato immediatamente dopo la segnalazione della centrale operativa del Consorzio

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri al Centro Direzionale di Napoli, dove intorno alle 23:50 un cittadino marocchino è rimasto ferito a seguito di un accoltellamento avvenuto nei pressi del parcheggio L2. L'intervento è scattato immediatamente dopo la segnalazione della centrale operativa del Consorzio Gesecedi che, attraverso il sistema di videosorveglianza, aveva rilevato l'aggressione in corso. Sul posto è giunta una pattuglia del Corpo di Vigilanza Gesecedi, coordinata dal maresciallo maggiore Nicola Barbato.

Gli agenti di sicurezza Gennaro Pastore e Vito Marinelli hanno operato con tempestività, collaborando con una pattuglia dei Carabinieri intervenuta per gli accertamenti del caso. Contestualmente sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla vittima.

Secondo quanto emerso dai controlli effettuati dalle forze dell'ordine, il ferito sarebbe risultato gravato da precedenti penali e avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. Successivamente è stato accompagnato dai militari dell'Arma per le procedure di identificazione e gli accertamenti relativi al permesso di soggiorno, risultato scaduto.

Al termine delle operazioni, sia il personale sanitario sia alcuni cittadini presenti hanno espresso apprezzamento per la professionalità e la rapidità dell'intervento del Consorzio Gesecedi, con particolare riferimento al Corpo di Vigilanza guidato dal sottotenente Giovanni Cacciola, il cui operato ha contribuito a garantire una gestione efficace della situazione.