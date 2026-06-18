Ragazzini lanciano motorino in mare e poi scappano

Subito dopo l’azione, il gruppo si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce

Un episodio vandalico ha destato sconcerto nei pressi del porto adiacente ai giardini del Molosiglio, a Napoli, dove un gruppo di ragazzi ha compiuto un gesto tanto grave quanto pericoloso, per poi dileguarsi rapidamente. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di circa sei o sette giovani che, per ragioni ancora da chiarire, avrebbero sollevato e spinto in acqua un motorino presente nell’area portuale. Subito dopo l’azione, il gruppo si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.



Il gesto ha destato immediata preoccupazione tra i presenti, che hanno assistito alla scena e hanno prontamente allertato le autorità competenti. Sul posto è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono ora impegnate a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a risalire ai responsabili.



L’episodio si inserirebbe, secondo alcune segnalazioni, in un quadro più ampio di comportamenti problematici già registrati in passato nella stessa area. Alcuni residenti e frequentatori della zona riferiscono infatti di precedenti episodi di disturbo e atti vandalici sia lungo la scogliera sia all’interno dei giardini del Molosiglio, che negli ultimi tempi sarebbero stati teatro di situazioni analoghe.



Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti e l’eventuale coinvolgimento degli stessi soggetti in altri episodi segnalati. Le autorità stanno acquisendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza nella zona, utili per identificare i responsabili.