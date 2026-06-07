Ragazzina travolta da una moto, il centauro stava impennando

Anche il motociclista è rimasto ferito nell’urto, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione

Una ragazza di 14 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì 5 giugno ad Avellino, nei pressi del terminal di Air Campania in via Francesco Fariello. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la giovane si trovava in compagnia di alcuni amici quando è stata travolta da una moto guidata da un 25enne. L’impatto è stato violento e la minorenne è caduta a terra riportando diverse fratture in varie parti del corpo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato la ragazza in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Avellino. Le sue condizioni sono apparse da subito molto serie e, dopo le prime cure, i medici hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale pediatrico “Santobono” di Napoli, struttura specializzata nella gestione dei traumi in età pediatrica.

Anche il motociclista è rimasto ferito nell’urto, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Durante le operazioni di soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno fornito supporto al personale sanitario e successivamente hanno assistito all’atterraggio dell’elisoccorso in via Tagliamento, necessario per il trasferimento urgente della giovane paziente.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Gli investigatori stanno valutando le diverse testimonianze raccolte in zona per chiarire velocità, traiettorie e responsabilità.

Tra le ipotesi al vaglio, anche quella che la moto potesse essere impegnata in manovre pericolose al momento dell’impatto, ma saranno gli accertamenti a stabilire l’esatta sequenza dei fatti.