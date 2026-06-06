Ragazzina di 14 anni sparisce al Centro Direzionale, ritrovata dalla Gesecedi

L’episodio si è concluso positivamente, grazie alla tempestività dell’intervento del personale di vigilanza

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri al Centro Direzionale di Napoli, dove una ragazza di 14 anni ha fatto temporaneamente perdere le proprie tracce all’interno delle gallerie commerciali, facendo scattare immediatamente le ricerche e l’allarme tra i presenti. Secondo quanto ricostruito, la madre della giovane si sarebbe rivolta con urgenza al personale di vigilanza del Consorzio GESECEDI, che ha attivato subito le procedure di ricerca. Gli operatori, coordinati dal S. Ten. Giovanni Cacciola, si sono mobilitati sia sul posto sia dalla centrale operativa, avviando la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire gli ultimi spostamenti della minorenne.

Grazie al lavoro congiunto tra pattuglie sul territorio e controllo delle telecamere, le ricerche sono proseguite senza sosta per circa un’ora. La svolta è arrivata quando la ragazza è stata individuata nei pressi dell’area della metropolitana, visibilmente provata e in lacrime.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri (NORM), che ha collaborato alle operazioni di verifica e assistenza. Dopo gli accertamenti, la giovane è stata riconsegnata alla madre in buone condizioni di salute.

L’episodio si è concluso positivamente, grazie alla tempestività dell’intervento del personale di vigilanza e alla collaborazione delle forze dell’ordine, che hanno permesso di ritrovare rapidamente la minore evitando conseguenze più gravi.