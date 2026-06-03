Ragazza ferita a colpi di bottiglia in faccia da una giovane donna

Gli agenti hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti

Una donna è stata ferita al volto a colpi di bottiglia durante una lite in strada nei pressi di Porta Capuana. Per l’aggressione la Polizia di Stato ha denunciato una 34enne per lesioni personali aggravate. L’episodio sarebbe avvenuto nella serata di domenica, in piazza Capuana, al termine di una discussione nata per futili motivi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti sul posto durante un servizio di controllo del territorio, la lite tra le due donne è rapidamente degenerata fino all’aggressione.

La 34enne avrebbe colpito la vittima al volto con una bottiglia, provocandole ferite tali da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. Anche l’aggressore, nel corso del parapiglia, sarebbe rimasta lievemente ferita.

Gli agenti hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La donna è stata successivamente denunciata per lesioni personali aggravate.

Arresto per rapina nella zona di piazza Garibaldi

Nelle stesse ore, e sempre nell’area compresa tra Porta Capuana e piazza Garibaldi, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo nei confronti di un 22enne già noto alle forze dell’ordine, sospettato di rapina e denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione degli investigatori del Commissariato Vicaria-Mercato, l’uomo avrebbe avvicinato una turista svizzera in via Alessandro Poerio, strappandole la collana d’oro e dandosi alla fuga.

Grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, il presunto autore è stato individuato e rintracciato poco distante, in via Diomede Marvasi. Alla vista degli agenti avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato bloccato e condotto in stato di fermo.

Dopo la convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.