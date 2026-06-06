Ragazza di 14 anni investita da una moto, ha numerose fratture

Le sue condizioni sono apparse subito molto serie ai sanitari del 118 intervenuti sul posto

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri ad Avellino, dove una ragazza di 14 anni è stata investita da una motocicletta nei pressi del terminal di Air Campania. L'impatto, avvenuto in una zona particolarmente frequentata, ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. La giovane, residente a Mercogliano, si trovava in compagnia di alcuni amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata travolta da un motociclista. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie ai sanitari del 118 intervenuti sul posto, che l'hanno trasferita d'urgenza all'ospedale Moscati di Avellino.

Giunta al pronto soccorso in codice rosso, la 14enne è stata sottoposta ai primi accertamenti clinici che hanno evidenziato diverse fratture in varie parti del corpo. Considerata la gravità del quadro sanitario e la necessità di cure specialistiche pediatriche, i medici hanno disposto, poco dopo l'una di notte, il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santobono di Napoli, struttura di riferimento per le emergenze pediatriche della regione.

Ferito anche il conducente della motocicletta, un giovane di 25 anni, che ha riportato lesioni giudicate non gravi. Dopo le prime cure ricevute dai sanitari, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile a chiarire le circostanze che hanno portato all'investimento e ad accertare eventuali responsabilità.

La comunità di Mercogliano e Avellino segue con apprensione l'evolversi delle condizioni della giovane, mentre familiari e amici attendono notizie incoraggianti dal personale medico del Santobono. Le indagini proseguono per fare piena luce su un episodio che ha profondamente colpito il territorio irpino.