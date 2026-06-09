Raccolta differenziata, gli ispettori sanzionano 40 commercianti

Gli accertamenti hanno consentito di individuare numerose irregolarità

Mattinata di verifiche nei quartieri Chiaia e Avvocata, dove gli ispettori ambientali di Asia hanno avviato un'operazione mirata al controllo del corretto smaltimento dei rifiuti e al rispetto delle norme sulla raccolta differenziata. Le attività sono iniziate alle prime ore della giornata e si sono svolte in collaborazione con le unità operative della Polizia Locale competenti per territorio. I controlli, condotti in maniera simultanea nelle due zone cittadine, sono andati avanti fino alle 13 e hanno interessato sia utenze commerciali che private.

Nel corso dell'operazione sono state effettuate oltre cento verifiche. Gli accertamenti hanno consentito di individuare numerose irregolarità, in particolare tra le attività commerciali, dove sono state contestate circa quaranta violazioni legate al mancato rispetto delle modalità di conferimento della raccolta differenziata.

Ulteriori sanzioni hanno riguardato la gestione dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti. Circa trenta verbali sono stati infatti elevati nei confronti di esercizi commerciali e utenze domestiche che avevano lasciato i carrellati sul suolo pubblico oltre il tempo consentito, senza provvedere al loro ritiro dopo lo svuotamento effettuato dagli operatori.

L'iniziativa rientra nelle attività di monitoraggio e contrasto agli abbandoni e ai conferimenti irregolari promosse dall'amministrazione comunale e da Asia per migliorare il decoro urbano e incrementare la qualità della raccolta differenziata sul territorio cittadino.

I controlli, fanno sapere gli enti coinvolti, proseguiranno anche nelle prossime settimane in altri quartieri della città, con l'obiettivo di rafforzare il rispetto delle regole e sensibilizzare cittadini e operatori economici a una corretta gestione dei rifiuti.