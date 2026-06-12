Rabbia della comunità ebraica contro l'installazione a Torre

La nota sottolinea la possibilità di intraprendere azioni legali nei confronti dei responsabili

La Comunità ebraica di Napoli ha espresso forte protesta nei confronti del Comune di Torre del Greco in merito a un’installazione artistica prevista nell’ambito della Festa dei Quattro Altari, in programma dal 12 al 14 giugno. Secondo quanto riportato in una lettera indirizzata al sindaco Luigi Mennella, l’opera richiamerebbe il tema dell’“Ultima Cena” includendo la rappresentazione di un uomo anziano con barba e cappello nero intento a maneggiare denaro. Tale immagine, secondo la Comunità ebraica, riprodurrebbe uno stereotipo antigiudaico considerato offensivo e lesivo nei confronti della popolazione ebraica.

Nel documento, il Consiglio della Comunità ebraica di Napoli definisce “inaccettabile” l’esposizione pubblica di una simile rappresentazione durante una manifestazione culturale cittadina, contestando anche il presunto via libera dell’amministrazione comunale all’iniziativa.

La nota sottolinea inoltre la possibilità di intraprendere azioni legali nei confronti dei responsabili dell’installazione, chiedendone contestualmente la rimozione immediata.

La vicenda ha acceso un dibattito sul rapporto tra arte, libertà espressiva e rispetto delle sensibilità religiose e culturali, tema particolarmente delicato in contesti di eventi pubblici e tradizionali come la Festa dei Quattro Altari.