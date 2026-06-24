Punta il coltello contro la nonna ed il gemello

Quella che inizialmente sembrava una semplice lite domestica è rapidamente degenerata

Momenti di forte tensione in un’abitazione privata, dove una lite familiare tra due fratelli gemelli è degenerata al punto da richiedere l’intervento dei carabinieri e concludersi con l’arresto di un 19enne. A chiedere aiuto è stata la nonna dei due giovani, che ha composto il numero di emergenza 112 dopo essere uscita di casa in evidente stato di shock. All’arrivo dei militari, la donna si trovava in strada insieme alla fidanzata di uno dei due ragazzi, entrambe spaventate per quanto stava accadendo all’interno dell’appartamento.



La lite e le minacce



Secondo quanto ricostruito, all’interno dell’abitazione sarebbe scoppiata l’ennesima discussione tra i due fratelli, cresciuti dalla nonna fin da piccoli. Un contesto familiare che, nel tempo, sarebbe stato segnato da tensioni crescenti e frequenti episodi di conflittualità.



Quella che inizialmente sembrava una semplice lite domestica è rapidamente degenerata. Le urla avrebbero lasciato spazio a minacce sempre più gravi, fino al momento in cui il 19enne avrebbe afferrato un coltello da cucina utilizzato per il pane, iniziando a brandirlo contro il fratello e contro i presenti, tra cui la nonna e la fidanzata del gemello.



L’intervento dei carabinieri



Le due donne si sono immediatamente allontanate dall’abitazione e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri, che ha raggiunto l’abitazione mentre i due fratelli stavano ancora litigando.



I militari sono intervenuti per riportare la calma e separare i due giovani, riuscendo a mettere in sicurezza la situazione ed evitando ulteriori conseguenze.



Arresto e precedenti tensioni familiari



Il 19enne è stato bloccato e arrestato con l’accusa di minacce gravi. Secondo quanto emerso, l’episodio non sarebbe isolato: in passato si sarebbero già verificati altri momenti di forte tensione all’interno del nucleo familiare, con aggressioni fisiche ai danni della nonna e del fratello, mai formalmente denunciate.



Al termine dell’intervento, il giovane è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.



L’episodio evidenzia una situazione familiare complessa, caratterizzata da una convivenza divenuta progressivamente difficile e sfociata in un’escalation di violenza culminata nell’intervento delle forze dell’ordine.