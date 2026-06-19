Pulizie straordinarie al Centro Direzionale: ecco cosa è venuto fuori

L’iniziativa rappresenta una risposta istituzionale a una situazione più volte denunciata dai residenti

Sono partite una serie di operazioni di pulizia, bonifica e ripristino del decoro urbano all’interno dei sottopassaggi e delle aree di parcheggio sotterranee del Centro Direzionale di Napoli, da tempo segnalate come zone critiche sul piano della vivibilità e della sicurezza. Gli interventi sono stati coordinati nell’ambito del tavolo permanente comunale e realizzati grazie alla collaborazione tra ASIA, ANM, servizi sociali, Polizia Locale e il consorzio Ge.Se.Ce.Di., con l’obiettivo di riportare condizioni di maggiore ordine e fruibilità in un’area strategica della città.



A documentare le attività anche la presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia, che ha diffuso immagini dei lavori in corso nei livelli inferiori della struttura, dove da anni si concentrano le maggiori problematiche legate a degrado e abbandono.



L’iniziativa rappresenta una risposta istituzionale a una situazione più volte denunciata da residenti e rappresentanti politici, che tornano a sottolineare come il Centro Direzionale necessiti di un intervento complessivo e non solo di azioni straordinarie.



Sul tema è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, insieme al consigliere della Municipalità 4 Giampiero Perrella, che hanno accolto positivamente l’avvio delle operazioni, pur evidenziando la necessità di una strategia più ampia e continuativa.



Secondo quanto sottolineato, infatti, gli interventi in corso rappresentano un primo passo importante, ma non sufficiente a risolvere criticità strutturali accumulate nel tempo. Il Centro Direzionale, soprattutto nelle ore serali e notturne, viene descritto come un’area che perde vitalità e che necessita di una presenza costante e di una gestione ordinaria più efficace.



Da qui l’appello delle istituzioni coinvolte affinché si arrivi a un piano di riqualificazione duraturo, capace di valorizzare il potenziale della zona come polo amministrativo e lavorativo della città. Senza un intervento stabile e continuativo, il rischio – secondo i promotori – è che l’area possa continuare a vivere una fase di progressivo declino urbano, vanificando le potenzialità di rigenerazione del Centro Direzionale.