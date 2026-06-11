Provano a rapinare l'auto alla polizia con i bastoni

L’episodio ha dato il via a una complessa attività investigativa che si è avvalsa anche dell’analisi delle immagini registrate

Hanno tentato per due volte, nello stesso giorno, di impossessarsi di altrettante automobili lungo l’Asse Mediano, nel Napoletano. Ma il secondo colpo si è trasformato in un clamoroso fallimento: le vittime designate erano infatti due poliziotti del commissariato Dante di Napoli, che hanno poi contribuito in maniera decisiva all’identificazione e all’arresto dei responsabili. L’operazione, condotta dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Dante e della Squadra Mobile di Napoli, sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di due uomini accusati di tentata rapina aggravata.

I due indagati sono stati rintracciati e arrestati nei campi rom situati lungo la Circumvallazione Esterna di Napoli, al termine di un’attività investigativa durata diversi mesi.

Le indagini hanno avuto origine il 23 gennaio scorso, quando i malviventi avrebbero tentato di rapinare un’automobile lungo l’Asse Mediano. Ignoravano però che a bordo del veicolo vi fossero due agenti di polizia fuori servizio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i rapinatori avrebbero cercato di bloccare l’auto delle vittime, arrivando anche a speronarla e a minacciare gli occupanti con una mazza da baseball.

La situazione sarebbe però cambiata radicalmente quando i due poliziotti si sono qualificati, rivelando la propria appartenenza alle forze dell’ordine. A quel punto i malviventi avrebbero abbandonato il tentativo di rapina e si sarebbero dati alla fuga.

L’episodio ha dato il via a una complessa attività investigativa che si è avvalsa anche dell’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Gli accertamenti hanno consentito agli investigatori di ricostruire i movimenti dei sospettati e di individuare un precedente tentativo di rapina avvenuto poche ore prima.

Anche in quel caso i due avrebbero agito con modalità analoghe, cercando di impossessarsi di un’altra vettura. Tuttavia, il colpo non sarebbe andato a segno grazie alla reazione della vittima, che era riuscita a sottrarsi all’azione criminale.