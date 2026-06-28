Prova furto nel B&B, poi ruba un monitor in portineria

l’uomo è stato trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso

È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava un furto all’interno di un condominio situato in via Firenze. L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, che indicava un furto in atto all’interno di un palazzo della zona. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia, che ha trovato l’uomo intento a forzare la porta d’ingresso di un bed & breakfast presente nello stabile.



Secondo quanto ricostruito, il 46enne avrebbe tentato inizialmente di introdursi nella struttura, senza riuscirci. A quel punto si sarebbe spostato all’interno del palazzo, danneggiando la porta della portineria e rompendo un vetro, riuscendo a impossessarsi di un monitor.



Il tentativo di fuga, però, è durato poco: i militari dell’Arma lo hanno infatti bloccato mentre si trovava ancora nello stabile. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso.



L’arrestato è stato quindi condotto in caserma e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere delle accuse di furto e danneggiamento, ed è attualmente in attesa del giudizio.



L’episodio si inserisce nel più ampio contesto dei controlli straordinari sul territorio da parte delle forze dell’ordine, intensificati nelle aree maggiormente interessate da episodi di microcriminalità.