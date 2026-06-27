Prova a togliersi la vita in diretta su TikTok

Lo hanno trovato accasciato sul divano e in stato di incoscienza

Un uomo ha tentato di togliersi la vita dopo aver pubblicato un video su TikTok in cui annunciava l’intenzione di ingerire una manciata di pillole. L’allarme è scattato grazie ai sistemi di monitoraggio della Polizia Postale, che hanno intercettato il contenuto e attivato immediatamente la procedura di emergenza, segnalando la situazione alla Questura di Napoli. A intervenire sul posto sono stati due agenti delle volanti del commissariato di Frattamaggiore, diretto dal vicequestore Nicola Donadio. Raggiunta rapidamente la zona del centro storico di Arzano, i poliziotti hanno individuato l’abitazione dell’uomo, una casa a piano terra, e, dopo aver notato la sua presenza priva di sensi all’interno, sono entrati forzando una finestra per prestargli i primi soccorsi.



Secondo quanto ricostruito, l’uomo era accasciato sul divano e in stato di incoscienza. L’intervento tempestivo degli agenti si è rivelato decisivo in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari.



Poco dopo è giunta sul posto un’ambulanza del 118, che ha stabilizzato il paziente e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. L’uomo risulta attualmente ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.



La segnalazione iniziale era partita dalla Polizia Postale di Roma, che aveva intercettato il video in cui l’uomo, dopo aver espresso intenti suicidari, aveva ingerito diverse pillole in diretta. Da lì è scattato il coordinamento con le autorità napoletane e l’immediato intervento sul territorio.



L’episodio si è concluso con il rientro in servizio dei due agenti, dopo aver portato a termine l’operazione di soccorso.