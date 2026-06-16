Pronto lo spazzamare per ripulire il Golfo

Il progetto nasce con l’obiettivo di migliorare la pulizia delle acque costiere

Napoli rafforza il proprio impegno per la tutela del mare con l’avvio di un nuovo servizio dedicato alla raccolta dei rifiuti galleggianti lungo il litorale cittadino. L’iniziativa è partita questa mattina dal Molo San Vincenzo, dove è stato presentato il supporto operativo di Asia Sea all’imbarcazione Spazzamare del Comune di Napoli. Il progetto nasce con l’obiettivo di migliorare la pulizia delle acque costiere attraverso una collaborazione tra gli operatori di Asia Napoli e il personale dell’area Tutela Mare del Comune. Il servizio vedrà impegnati due operatori di Asia Sea ogni martedì e sabato, con la possibilità di effettuare ulteriori interventi su richiesta in caso di necessità particolari.



L’imbarcazione opererà lungo il tratto di mare che costeggia la città, intercettando e recuperando i rifiuti galleggianti presenti sulla superficie dell’acqua. Una volta rientrata in porto, un mezzo di Asia provvederà al trasporto e al corretto smaltimento dei materiali raccolti, garantendo il completamento dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti.



L’assessore comunale al Verde e alla Salute Pubblica, Vincenzo Santagada, ha sottolineato come l’avvio del servizio rappresenti un ulteriore passo avanti verso una gestione integrata della tutela ambientale cittadina, con particolare attenzione al patrimonio marino.



Nel corso della presentazione, il direttore Affari Generali di Asia Napoli, Carlo Lupoli, ha spiegato che l’imbarcazione è dotata di un particolare sistema di apertura della prua che consente di intercettare e trattenere i rifiuti galleggianti durante la navigazione. Inoltre, il mezzo dispone di apparecchiature specifiche per l’aspirazione e il filtraggio di sostanze oleose, permettendo così di intervenire anche in presenza di chiazze di carburante o altri inquinanti superficiali.



Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale di Asia Napoli, Benino Maddaluno, che ha evidenziato il carattere innovativo dell’iniziativa. Per la prima volta, infatti, l’azienda che si occupa dell’igiene urbana cittadina estende la propria attività anche alle acque del golfo, riconoscendo il mare come una componente essenziale dell’identità e dell’immagine di Napoli.



L’intervento si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione e pulizia delle spiagge e del litorale cittadino, particolarmente importante in vista dei numerosi eventi internazionali che interesseranno Napoli nei prossimi mesi. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore qualità ambientale, migliorando il decoro.