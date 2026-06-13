Prima si picchiano tra loro, poi in caserma aggrediscono i carabinieri

Entrambi risultano avere precedenti specifici e, al termine delle operazioni, sono stati dichiarati in stato di arresto

Due uomini, entrambi 40enni della Valle Caudina, sono stati arrestati dai Carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo una serie di episodi violenti avvenuti a San Martino Valle Caudina, in corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto ricostruito, i due, in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol, avrebbero inizialmente iniziato a litigare tra loro in strada, dando origine a una colluttazione. La situazione è rapidamente degenerata quando i militari dell’Arma, intervenuti per riportare la calma, sono stati a loro volta aggrediti dai due uomini, che si sarebbero scagliati contro di loro con atteggiamento violento.

Una volta accompagnati in caserma, la situazione non si è placata: i due avrebbero infatti tentato una nuova aggressione ai danni dei Carabinieri anche all’interno della struttura, aggravando ulteriormente la loro posizione. Entrambi risultano avere precedenti specifici e, al termine delle operazioni, sono stati dichiarati in stato di arresto e trasferiti presso le camere di sicurezza della Stazione di Avellino, in attesa del rito direttissimo.

Parallelamente all’intervento per i disordini, i militari specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato un controllo in un bar della zona. L’ispezione ha portato alla chiusura temporanea dell’attività fino a lunedì, a seguito di diverse irregolarità riscontrate. Il titolare è stato inoltre denunciato e sono state elevate sanzioni amministrative e penali per un importo complessivo superiore ai 30.000 euro.