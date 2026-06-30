Prende i soldi dei soci e li dà ai figli, imprenditrice nei guai

all’amministratrice di fatto viene contestato di aver utilizzato strutture e risorse aziendali per finalità personali

La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un importo superiore a 96.000 euro nei confronti di una società del settore alberghiero con sede a Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia, e della sua amministratrice di fatto, socia di maggioranza. Il provvedimento rientra in un’indagine che ipotizza il reato di infedeltà patrimoniale e riguarda una serie di presunte condotte che, secondo gli inquirenti, avrebbero causato un danno complessivo alla società superiore ai 300.000 euro.



In particolare, all’amministratrice di fatto viene contestato di aver utilizzato strutture e risorse aziendali per finalità personali e non riconducibili all’attività ricettiva. Tra gli episodi ricostruiti figurerebbe la concessione alla figlia dell’utilizzo di quattro camere d’albergo per fini privati tra il 2020 e il 2024, sottraendole alla normale destinazione turistica, con un presunto danno quantificato in circa 176.000 euro.



Le indagini evidenzierebbero inoltre il riconoscimento di compensi forfettari ritenuti sproporzionati a favore di alcuni familiari già impiegati nella società, per un importo complessivo di circa 46.000 euro. A ciò si aggiungerebbe il trasferimento di una somma pari a 100.000 euro verso una società considerata non operativa e riconducibile di fatto ai figli dell’indagata.



Ulteriori contestazioni riguardano anche l’utilizzo di beni aziendali per finalità estranee all’attività d’impresa, per un valore stimato in alcune migliaia di euro.



Il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria mira a cautelare le somme ritenute profitto delle presunte condotte illecite, mentre proseguono gli accertamenti per definire nel dettaglio le responsabilità e l’esatta entità del danno patrimoniale contestato alla società.