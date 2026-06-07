Prende fuoco stabilimenti di calcestruzzi

Per fronteggiare l’incendio sono state impiegate diverse squadre dei vigili del fuoco

Momenti di allarme in via Pianodardine, ad Avellino, dove un incendio ha interessato un’area interna a uno stabilimento di produzione di calcestruzzi. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un container utilizzato come zona ristoro, dove erano presenti anche distributori automatici di bevande e alimenti. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino, che hanno raggiunto il sito industriale a seguito della segnalazione del rogo.

Per fronteggiare l’incendio sono state impiegate diverse squadre operative, supportate da un’autopompa serbatoio, un’autobotte pompa e un modulo antincendio boschivo. Il dispiegamento dei mezzi ha consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il fuoco si propagasse alle strutture produttive e alle aree circostanti dello stabilimento.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino alla completa estinzione del rogo, seguite dalle attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata, che è stata infine dichiarata agibile sotto il profilo della sicurezza.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati sul posto, non si registrano persone coinvolte né feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non viene esclusa quella di un possibile corto circuito.

Sul luogo dell’evento è intervenuta anche la Polizia di Stato, impegnata nei rilievi e negli adempimenti di competenza per contribuire alla ricostruzione della dinamica e dell’origine del rogo.