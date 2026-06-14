Positiva alla droga, bimba finisce al Santobono

La vicenda è al momento ancora al centro di approfondimenti investigativi e tutte le ipotesi restano aperte

Sono attualmente in corso le indagini da parte della Polizia di Stato in seguito a un delicato episodio verificatosi nei giorni scorsi all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stata ricoverata una bambina di poco più di un anno. Secondo quanto emerso, durante gli accertamenti clinici eseguiti dai sanitari, sarebbe stata rilevata una possibile positività a sostanze stupefacenti. Un esito che ha immediatamente fatto scattare l’allerta e ha portato all’intervento degli agenti del commissariato Vomero, giunti sul posto per avviare le verifiche del caso.

La vicenda è al momento ancora al centro di approfondimenti investigativi e tutte le ipotesi restano aperte. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e, soprattutto, per chiarire in che modo la minore possa essere eventualmente entrata in contatto con la sostanza rilevata dagli esami.

Gli investigatori stanno acquisendo informazioni utili e raccogliendo elementi clinici e ambientali, mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni della bambina e sul contesto familiare e domestico in cui vive.

Le autorità, al momento, mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta, che si trova ancora in una fase preliminare e tutta da definire.