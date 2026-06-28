Pompei, ciclista spinto a terra da persone in scooter

A lanciare l'appello è un cittadino che chiede la collaborazione di chiunque abbia assistito alla scena

Un grave episodio è stato segnalato a Pompei, dove un anziano che percorreva la strada in bicicletta sarebbe stato spinto a terra da due persone a bordo di uno scooter. Un gesto che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini, soprattutto per le possibili conseguenze che una simile aggressione avrebbe potuto provocare. A lanciare l'appello è un cittadino che chiede la collaborazione di chiunque abbia assistito alla scena o disponga di immagini utili per identificare i responsabili.«Questa mattina, a Pompei, due persone in scooter hanno spinto a terra un povero ciclista anziano. Chiedo a chiunque abbia visto quanto accaduto o abbia informazioni utili di aiutarmi a individuare questi farabutti e, se possibile, anche il ciclista coinvolto. L'obiettivo è denunciare i responsabili alle autorità competenti ed esprimere la mia solidarietà alla vittima di questo gesto vile».L'invito è rivolto a eventuali testimoni e a chiunque possa fornire elementi utili per ricostruire l'accaduto, nella speranza che i responsabili vengano identificati e che l'anziano ciclista possa ricevere il sostegno e la vicinanza della comunità.