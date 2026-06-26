Picchia un infermiere e viene arrestato

L’uomo dovrà ora rispondere delle contestazioni mosse a suo carico nell’ambito delle indagin

È stato arrestato dalla Polizia di Stato un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di lesioni personali ai danni di personale sanitario in servizio. L’episodio si è verificato all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove gli agenti del Commissariato Montecalvario sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, l’uomo avrebbe dato in escandescenze all’interno della struttura sanitaria, prima insultando e poi aggredendo fisicamente un infermiere in servizio. La richiesta di intervento è partita proprio dal personale presente in ospedale.



Giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto la testimonianza dell’infermiere coinvolto e hanno proceduto all’identificazione del 58enne, nei confronti del quale è scattato l’arresto con l’accusa di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria.



L’uomo dovrà ora rispondere delle contestazioni mosse a suo carico nell’ambito delle indagini coordinate dall’autorità giudiziaria.