Picchi di forte caldo in arrivo, ma ci saranno anche nubifragi improvvisi

Nel corso delle ore pomeridiane l’accumulo di energia termica potrà favorire la formazione di nubi cumuliformi

Una massa d’aria di origine africana, in risalita dall’Algeria, sta interessando gran parte dell’Europa centro-meridionale, spingendosi fino alla Danimarca e determinando sull’Italia una fase di forte stabilità atmosferica accompagnata da un’intensa e prolungata ondata di calore. Secondo le previsioni meteo elaborate da 3BMeteo, l’anticiclone subtropicale garantirà tempo prevalentemente soleggiato su tutto il Paese, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Il caldo sarà diffuso e persistente, destinato a caratterizzare buona parte del mese di giugno 2026.



Nel corso delle ore pomeridiane, l’accumulo di energia termica potrà favorire la formazione di nubi cumuliformi soprattutto lungo i rilievi alpini e appenninici, con possibili rovesci e temporali di calore anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Fenomeni isolati potranno interessare anche le Dolomiti e l’Appennino centro-settentrionale, con occasionali sconfinamenti verso le aree pianeggianti.



Le temperature raggiungeranno valori particolarmente elevati: fino a 36–38°C sulla Pianura Padana, con picchi che in Toscana potranno sfiorare i 39°C. Al Centro si prevedono valori diffusi tra i 35 e i 37°C, mentre al Sud le massime si attesteranno generalmente intorno ai 32–34°C, con clima afoso anche lungo le coste e nelle grandi città. Le minime notturne resteranno stabilmente sopra i 20°C, contribuendo a una sensazione di caldo persistente anche nelle ore serali.



Sul fronte dell’allerta caldo, il bollettino segnala un quadro articolato. Sono previste giornate con “bollino rosso” per città come Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove il caldo potrà avere effetti significativi anche sulla popolazione in buona salute. Il “bollino arancione” interesserà Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Roma e Verona, mentre gran parte del Centro-Sud e delle coste sarà in “bollino giallo”. Situazione più favorevole solo per poche città, tra cui Cagliari, indicata in “bollino verde”.



Nel complesso, lo scenario delineato indica una fase di caldo intenso e duraturo, con scarse variazioni almeno fino alla fine della settimana successiva. I temporali di calore, pur presenti sui rilievi, non saranno sufficienti ad attenuare in modo significativo l’afa nelle aree urbane e costiere. Una possibile attenuazione della canicola potrebbe arrivare solo a metà della settimana successiva, con l’ipotesi di un temporaneo break instabile.