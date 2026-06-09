Pestaggio a mamma e sorella per estorcere denaro

Dalle verifiche è emerso inoltre che episodi analoghi si sarebbero già verificati nei mesi precedenti

Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Casal di Principe con le accuse di maltrattamenti contro familiari conviventi ed estorsione. L’intervento è scattato a seguito di una chiamata al 112 che segnalava una situazione di forte tensione all’interno di un’abitazione del centro cittadino.

Giunti sul posto, i militari hanno ricostruito un quadro definito grave e caratterizzato da reiterate vessazioni ai danni di due familiari conviventi. Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe sottoposto nel tempo la madre e la sorella a minacce, insulti e aggressioni verbali e fisiche, accompagnate da continue richieste di denaro.

Dalle verifiche è emerso inoltre che episodi analoghi si sarebbero già verificati nei mesi precedenti e sarebbero stati oggetto di denuncia da parte delle vittime, con l’attivazione delle procedure di tutela previste dall’autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo sarebbe abitualmente dedito all’uso di sostanze stupefacenti, circostanza che avrebbe aggravato il contesto di tensione familiare.

Alla luce degli elementi raccolti, i militari hanno proceduto all’arresto del 33enne, che è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.