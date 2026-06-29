Paura sulla Statale, moto si schianta contro un cinghiale

Determinante, secondo i soccorritori, l’uso del casco protettivo, che avrebbe evitato conseguenze più gravi

Momenti di forte apprensione nella serata di ieri lungo la Via del Mare, nel territorio comunale di Montecorice, dove un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente causato dall’improvviso attraversamento di un cinghiale. L’uomo, classe 1973 e residente ad Altavilla Silentina, stava percorrendo la strada intorno alle ore 20 quando l’animale è sbucato all’improvviso dalla vegetazione, rendendo inevitabile l’impatto. Dopo lo scontro, il centauro è caduto rovinosamente sull’asfalto.



Determinante, secondo i soccorritori, l’uso del casco protettivo, che avrebbe evitato conseguenze più gravi. Il motociclista ha riportato ferite non serie ed è stato medicato sul posto dal personale del 118.



Il cinghiale, dopo l’urto, si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.



L’episodio riaccende l’attenzione sulla presenza sempre più frequente di fauna selvatica lungo le strade del Cilento, soprattutto nelle ore serali, con conseguenti rischi per la sicurezza degli automobilisti e dei motociclisti.