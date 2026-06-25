Paura nella storica Pugliano, esplosi 5 colpi di pistola in aria

L’area è stata transennata per consentire i rilievi e la raccolta di eventuali elementi utili alle indagini

Momenti di tensione nella notte a Ercolano, dove in piazza Pugliano sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco da parte di ignoti. L’episodio ha immediatamente allertato i residenti della zona, che hanno segnalato quanto accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ercolano, che hanno avviato i rilievi e le prime verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, sarebbero stati esplosi circa cinque colpi, verosimilmente indirizzati in aria. Gli investigatori ipotizzano che possa essersi trattato di una pistola a salve, ma saranno gli approfondimenti tecnici a chiarire la natura dell’arma utilizzata.



L’area è stata transennata per consentire i rilievi e la raccolta di eventuali elementi utili alle indagini. I militari stanno inoltre acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando eventuali testimoni che potrebbero aver assistito alla scena.



Al momento non si registrano feriti né danni a persone o cose, ma resta alta l’attenzione degli inquirenti sulla matrice dell’episodio e sulle eventuali motivazioni alla base del gesto.



Le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto dell’accaduto e individuare i responsabili.