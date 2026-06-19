Parcheggio selvaggio, rimosse 7 auto

Particolare attenzione è stata rivolta anche al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti tra i più giovani

Servizio straordinario di controllo del territorio nella notte a Napoli, nell’ambito delle attività anti-movida disposte per garantire maggiore sicurezza nelle zone della movida cittadina. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia Vomero, con il supporto dei motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli e degli agenti della Polizia Locale, impegnati in un servizio a largo raggio finalizzato alla prevenzione dei reati e al rispetto delle norme del codice della strada.



Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 142 persone e sottoposti a verifica 93 veicoli. Le attività hanno portato all’elevazione di 79 sanzioni per violazioni al codice della strada, mentre 7 automobili sono state rimosse tramite carroattrezzi a causa di irregolarità o sosta vietata.



Particolare attenzione è stata rivolta anche al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti tra i più giovani. All’esito degli accertamenti, dieci ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura poiché trovati in possesso di modiche quantità di droga per uso personale.



L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dalle forze dell’ordine nelle aree della movida napoletana, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi, garantire la sicurezza stradale e mantenere l’ordine pubblico nelle ore notturne.