Pacco con letame e lettera di minacce al presidente della Municipalità

L’episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari

Un grave episodio intimidatorio ha colpito il presidente dell’Ottava Municipalità di Napoli, Nicola Nardella, amministratore del territorio che comprende Scampia e diversi quartieri dell’area nord del capoluogo partenopeo. Nella mattinata di oggi, infatti, al suo ufficio è stato recapitato un pacco contenente materiale dal chiaro significato minaccioso. Secondo quanto emerso, insieme alla spedizione era presente anche un messaggio scritto a mano con toni intimidatori. All’interno della scatola, invece, vi era del letame, accompagnato da una frase che lasciava intendere la volontà di lanciare un avvertimento nei confronti del presidente municipale.



L’episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari per individuare gli autori del gesto e chiarirne le motivazioni. Nardella ha confermato di aver già preso contatti con il locale commissariato di Polizia e ha annunciato che nei prossimi giorni formalizzerà una denuncia dettagliata sull’accaduto.



Il presidente della Municipalità ha respinto con fermezza qualsiasi tentativo di pressione o condizionamento, sottolineando che nessun atto intimidatorio potrà influenzare il proprio operato istituzionale né modificare le decisioni assunte nell’interesse della collettività. Ha inoltre evidenziato come chiunque pensi di ottenere vantaggi o trattamenti privilegiati attraverso minacce abbia individuato un interlocutore disposto a proseguire il proprio lavoro senza cedimenti.



Secondo quanto riferito dallo stesso amministratore, il caso potrebbe non essere isolato. Negli ultimi tempi, infatti, si sarebbero verificati altri episodi ritenuti preoccupanti all’interno del territorio municipale, circostanze che potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti investigativi per verificare eventuali collegamenti.



La notizia ha suscitato immediate reazioni nel mondo politico e istituzionale. Numerosi rappresentanti delle istituzioni hanno espresso vicinanza e solidarietà a Nicola Nardella, condannando con fermezza ogni forma di intimidazione nei confronti di chi svolge funzioni pubbliche.



Tra i primi messaggi di sostegno è arrivato quello del governatore della Campania, Roberto Fico, che ha manifestato la propria vicinanza al presidente municipale per quanto accaduto.



Anche il circolo locale del Partito Democratico di Scampia ha diffuso una nota di solidarietà, ribadendo il sostegno all’azione amministrativa portata avanti da Nardella e riaffermando l’impegno a favore della legalità, della trasparenza e della tutela degli interessi della comunità locale.