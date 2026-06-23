Ospedale del Mare, l'incendio è doloso

Le attività investigative sono state condotte congiuntamente dai vigili del fuoco e dagli agenti del Commissariato di Polizia

Potrebbe esserci un’origine dolosa dietro l’incendio che nei giorni scorsi ha interessato una palazzina di sei piani dell’Ospedale del Mare, nel quartiere Ponticelli di Napoli. In vista della convalida del sequestro dell’area interessata dalle fiamme, gli inquirenti hanno infatti modificato l’ipotesi di reato, passando da incendio colposo a incendio doloso.La svolta è arrivata a seguito dei rilievi tecnici effettuati dai vigili del fuoco sul luogo del rogo. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, nell’area individuata come punto di origine dell’incendio sarebbero state rilevate tracce di una sostanza accelerante o di un solvente infiammabile, elemento che ha indotto gli investigatori a ritenere possibile l’azione volontaria di ignoti.Le verifiche avrebbero inoltre evidenziato che l’innesco delle fiamme potrebbe essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta entrato in contatto con il liquido presente sul posto, generando così il rogo che ha interessato l’edificio sanitario.L’inchiesta è ora coordinata dal sostituto procuratore Mario Canale, in servizio presso la sezione Lavoro e Colpe Professionali della Procura di Napoli, guidata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci.Le attività investigative sono state condotte congiuntamente dai vigili del fuoco e dagli agenti del Commissariato di Polizia di Ponticelli, che stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’accaduto per individuare eventuali responsabilità e chiarire come la sostanza infiammabile sia giunta nell’area interessata dall’incendio.Gli investigatori stanno inoltre analizzando tutti gli elementi raccolti durante i sopralluoghi, comprese eventuali immagini di videosorveglianza e testimonianze utili a ricostruire i momenti precedenti allo scoppio delle fiamme.Il passaggio all’ipotesi di incendio doloso rappresenta un significativo sviluppo dell’indagine e apre nuovi scenari investigativi su un episodio che aveva destato particolare preoccupazione per il coinvolgimento di una struttura ospedaliera strategica per l’assistenza sanitaria dell’area orientale di Napoli.Le indagini proseguono per accertare la natura esatta dell’evento e individuare eventuali autori del gesto.