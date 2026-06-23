Omicidio di Lorenzo, dietro ci sarebbe una lite di mesi fa

Le condizioni del ventunenne sono apparse da subito gravi a causa della ferita riportata al petto

Una vicenda nata da una lite avvenuta lo scorso marzo e rimasta latente per diversi mesi si è conclusa oggi con un grave episodio di violenza armata. A farne le spese è il ventunenne Lorenzo Spasiano, descritto come appassionato ed esperto di boxe, raggiunto da un colpo di pistola al torace in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il conflitto tra il giovane e un minorenne risalirebbe a circa cinque mesi fa. L’episodio, inizialmente circoscritto a un diverbio, avrebbe però avuto strascichi e tensioni protrattesi nel tempo, fino a culminare nell’agguato avvenuto nelle ultime ore.



Le condizioni del ventunenne sono apparse da subito gravi a causa della ferita riportata al petto. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e il giovane è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto alle cure necessarie.



Particolare attenzione viene riservata anche al contesto familiare della vittima, descritto dagli inquirenti e da chi conosce il nucleo come estraneo a dinamiche criminali. Il padre lavora come autista di ambulanza, la madre è una donna profondamente religiosa che si occupa dell’assistenza a un familiare invalido, mentre i cinque figli della famiglia conducono una vita regolare e lontana da ambienti di illegalità.



Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare le responsabilità dell’accaduto, cercando di chiarire se l’aggressione sia direttamente collegata alla lite avvenuta nei mesi precedenti o se vi siano ulteriori elementi non ancora emersi.



L’episodio riaccende l’attenzione sul tema delle tensioni giovanili che, in alcuni casi, possono degenerare anche a distanza di tempo in atti di estrema violenza.