Oltre 80mila euro falsi, maxi-sequestro sotto al Vesuvio

Il denaro è stato immediatamente sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori approfondimenti investigativi

Un ingente quantitativo di denaro falso è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nel quartiere Ponticelli, alla periferia orientale di Napoli, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Ponticelli che, nel pomeriggio di ieri, mentre percorrevano via Madonelle, hanno notato due persone ferme nei pressi di un edificio. Il comportamento dei due ha immediatamente attirato l’attenzione dei poliziotti: alla vista della volante, infatti, si sarebbero allontanati rapidamente a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce.

L’atteggiamento sospetto ha spinto gli agenti ad approfondire i controlli nell’area. Durante l’ispezione dello stabile davanti al quale erano stati notati i due uomini, i poliziotti hanno rinvenuto uno zaino abbandonato all’ingresso dell’edificio.

All’interno della borsa è stata trovata una consistente somma di denaro, pari a 83.500 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio. I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che l’intero quantitativo era composto da banconote contraffatte.

Il denaro è stato immediatamente sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori approfondimenti investigativi. Gli investigatori stanno ora lavorando per individuare i soggetti che avrebbero avuto la disponibilità del materiale e per accertare l’eventuale collegamento con attività di falsificazione e distribuzione di valuta falsa sul territorio.

Le indagini proseguono anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e ogni altro elemento utile a risalire all’identità delle persone allontanatesi prima dell’arrivo degli agenti.