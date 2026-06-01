Nuovi collegamenti di Busitalia tra Campania e Calabria

L’obiettivo è quello di creare una rete sempre più capillare e interconnessa

Nuove opportunità di viaggio per i cittadini della Calabria grazie all’ampliamento dell’offerta di trasporto firmata Busitalia, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. A partire dal prossimo 1° luglio entreranno in funzione due nuovi collegamenti diurni che collegheranno il territorio crotonese con la Campania e la Puglia, rafforzando ulteriormente la rete di mobilità interregionale nel Mezzogiorno.

L’iniziativa rientra nel piano strategico del Gruppo FS finalizzato a migliorare l’integrazione tra i servizi su gomma e quelli ferroviari, favorendo spostamenti più rapidi ed efficienti e garantendo una maggiore accessibilità ai principali centri urbani del Sud Italia.

Nel dettaglio, saranno attivate quattro corse giornaliere tra Crotone e Salerno. Il percorso interesserà numerosi comuni della fascia ionica calabrese e dell’entroterra, con fermate programmate a Cirò Marina, Cariati, Mirto Crosia, Rossano, Corigliano, Cantinella, Sibari e Castrovillari, offrendo così una valida alternativa per studenti, lavoratori e turisti diretti verso la Campania.

Parallelamente prenderanno il via anche quattro collegamenti quotidiani tra Crotone e Bari. In questo caso il servizio attraverserà diverse località strategiche della Calabria e della Basilicata, effettuando fermate a Cirò Marina, Cariati, Mirto Crosia, Rossano, Corigliano, Cantinella, Sibari, Trebisacce, Policoro-Matera e Altamura, prima di raggiungere il capoluogo pugliese.

L’obiettivo è quello di creare una rete sempre più capillare e interconnessa, capace di mettere in collegamento territori spesso penalizzati dalla carenza di collegamenti diretti e di facilitare l’accesso alle principali stazioni ferroviarie e ai nodi di interscambio nazionali.

Le novità si inseriscono in un più ampio programma di potenziamento dei servizi già avviato da Busitalia. Da oggi, infatti, sono operativi anche due nuovi collegamenti notturni che consentono di raggiungere importanti destinazioni del Centro Italia. Le nuove tratte prevedono partenze giornaliere da Crotone verso Roma e Perugia e da Catanzaro verso Roma e Siena, ampliando ulteriormente le possibilità di spostamento per residenti, studenti universitari e lavoratori pendolari.

Particolare attenzione è stata riservata alla qualità del viaggio. I collegamenti saranno effettuati con autobus di ultima generazione riconoscibili dalla caratteristica livrea rossa Busitalia. I mezzi sono stati progettati per garantire elevati standard di comfort e sicurezza anche sulle percorrenze più lunghe, grazie alla presenza di sedili reclinabili, connessione Wi-Fi gratuita, prese USB per la ricarica dei dispositivi elettronici, monitor informativi, climatizzazione e servizi igienici a bordo.

Sul fronte della sicurezza, gli autobus sono equipaggiati con moderni sistemi di assistenza alla guida che contribuiscono a rendere più sicuri gli spostamenti e a migliorare l’esperienza complessiva dei passeggeri.

I biglietti per i nuovi collegamenti sono già disponibili e possono essere acquistati attraverso i canali digitali di Trenitalia e Busitalia, tramite le rispettive applicazioni mobili, presso le rivendite autorizzate oppure direttamente a bordo degli autobus, secondo le modalità previste dal servizio.

Con l’introduzione delle nuove tratte, Busitalia punta a rafforzare il ruolo del trasporto integrato nel Sud Italia, offrendo collegamenti sempre più efficienti e contribuendo allo sviluppo della mobilità sostenibile tra Calabria, Campania, Puglia, Umbria e Toscana.