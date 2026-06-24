Nola, pugni e gomitate contro l'auto per un sorpasso: all'interno c'era un bambino

Temendo il peggio, il conducente della Punto avrebbe immediatamente inserito la retromarcia nel tentativo di allontanarsi

Momenti di paura a Nola, dove una giovane coppia è stata vittima di una violenta aggressione stradale mentre viaggiava in auto insieme al fratellino della ragazza, un bambino di appena 10 anni. L'episodio, avvenuto in pieno giorno lungo via De Sena, ha lasciato sotto shock le vittime, che dopo essere riuscite a fuggire hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione di San Vitaliano. Secondo quanto ricostruito dai denuncianti, tutto sarebbe accaduto intorno alle 10:45. La coppia stava percorrendo la strada a bordo di una Fiat Punto quando una Fiat Panda con quattro persone a bordo avrebbe effettuato un sorpasso improvviso, tagliando la carreggiata e fermandosi bruscamente poche decine di metri più avanti.



Un comportamento che inizialmente è apparso inspiegabile ai giovani occupanti della Punto. Durante la manovra, infatti, gli occupanti dell'altra vettura avrebbero osservato con insistenza l'interno dell'abitacolo, scambiandosi alcune parole tra loro. Nessuna discussione, nessun diverbio precedente, nessun contatto tra le due auto avrebbe fatto presagire quanto sarebbe accaduto di lì a poco.



L'uomo scende dall'auto e corre verso la Punto



Pochi istanti dopo la Panda si sarebbe fermata e uno dei passeggeri sarebbe sceso improvvisamente dal veicolo. Nella denuncia viene descritto come un giovane di circa 25 anni, con capelli biondi molto corti. Senza rivolgere spiegazioni né contestazioni ai due ragazzi, avrebbe iniziato a correre verso la loro automobile con atteggiamento aggressivo.



Temendo il peggio, il conducente della Punto avrebbe immediatamente inserito la retromarcia nel tentativo di allontanarsi. La reazione, però, non sarebbe bastata a evitare il contatto. L'uomo avrebbe raggiunto il veicolo e iniziato a colpirlo con estrema violenza.



Colpi all'auto e tentativo di aprire la portiera



Secondo il racconto delle vittime, l'aggressore avrebbe sferrato numerosi pugni e gomitate contro la carrozzeria e i finestrini della vettura. Il cofano anteriore sarebbe rimasto danneggiato dai colpi, mentre lo sportello e il vetro posteriore sarebbero stati ripetutamente presi di mira.



La situazione sarebbe diventata ancora più preoccupante quando l'uomo avrebbe tentato di aprire una delle portiere per raggiungere gli occupanti dell'abitacolo. Soltanto la prontezza del conducente, che aveva attivato il sistema di chiusura centralizzata, avrebbe impedito all'aggressore di entrare nell'auto.



All'interno della vettura, oltre alla coppia, era presente anche il bambino di 10 anni che avrebbe assistito terrorizzato all'intera scena. Le urla, i colpi e la tensione del momento avrebbero provocato forte paura nel piccolo, rimasto profondamente scosso dall'accaduto.



La fuga e la denuncia ai carabinieri



Approfittando di un momento favorevole, i giovani sono riusciti a ripartire e ad allontanarsi dal luogo dell'aggressione. Una volta messi in sicurezza, hanno deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare quanto accaduto, fornendo una dettagliata ricostruzione dei fatti e degli occupanti dell'altra vettura.



I carabinieri hanno raccolto gli elementi utili alle indagini, che potrebbero ora concentrarsi sull'identificazione dell'automobile coinvolta e delle persone che si trovavano a bordo al momento dell'episodio.



L'appello per individuare i responsabili



La vicenda è stata resa pubblica dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha espresso solidarietà alle vittime e ha chiesto accertamenti rapidi per identificare gli autori dell'aggressione.



Secondo il deputato, si tratterebbe di un episodio particolarmente grave per la totale assenza di motivazioni apparenti e per la presenza del bambino all'interno dell'auto. Borrelli ha inoltre invitato eventuali testimoni a collaborare con gli investigatori, segnalando qualsiasi elemento utile alle indagini.



Fondamentale potrebbe rivelarsi l'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e l'eventuale contributo di automobilisti che si trovavano in transito al momento dei fatti. Da quanto emerso, infatti, un'altra vettura avrebbe assistito alla scena e potrebbe fornire dettagli importanti per la ricostruzione dell'accaduto.



Un episodio che riaccende l'allarme sulla violenza stradale



L'aggressione avvenuta a Nola riporta l'attenzione sul fenomeno delle violenze legate alla circolazione stradale, episodi che negli ultimi anni si sono verificati con crescente frequenza in diverse città italiane. Situazioni che spesso nascono da motivi banali o, come in questo caso, apparentemente senza alcuna ragione concreta, trasformando normali spostamenti quotidiani in momenti di paura e pericolo.



Le indagini proseguono ora per chiarire ogni aspetto della vicenda e individuare il responsabile materiale dell'aggressione e gli altri occupanti della vettura coinvolta.