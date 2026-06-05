Negoziante accoltellato a Torre: bloccati in 5

Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti

Altre cinque persone sono state denunciate dai carabinieri in relazione alla violenta aggressione avvenuta lo scorso 30 maggio a Torre del Greco, in provincia di Napoli, ai danni di un commerciante del posto. Si tratta di due 18enni e un 22enne già noti alle forze dell’ordine, oltre a due giovani incensurati di 22 e 19 anni. Tutti dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di rissa e concorso in tentato omicidio.

L’episodio si era verificato in via Vittorio Veneto, dove il negoziante, 39 anni e già noto alle forze dell’ordine, sarebbe rimasto coinvolto in una lite degenerata rapidamente in violenza. Durante la colluttazione l’uomo è stato colpito con diverse coltellate.

Soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, il 39enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa delle ferite riportate. Le sue condizioni sono state giudicate serie ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e definire il ruolo dei singoli partecipanti alla rissa, anche attraverso l’analisi delle testimonianze e delle immagini di videosorveglianza della zona.