Muore folgorato mentre lavora in un giardino

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l'uomo non è stato possibile fare nulla

Tragedia nella mattinata di oggi a Quarto, in provincia di Napoli, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione nel giardino della propria abitazione. La vittima è Salvatore Russo. L'incidente è avvenuto in via Casalanno, dove sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza dopo la richiesta di soccorso giunta al 118.



Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 54enne stava effettuando alcuni interventi di manutenzione all'esterno dell'abitazione quando avrebbe accidentalmente toccato, con un attrezzo da lavoro, un cavo elettrico scoperto. Il contatto avrebbe provocato una violenta scarica elettrica che si è rivelata fatale.



Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l'uomo non è stato possibile fare nulla: il personale del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.



Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti ritenuti necessari. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare le condizioni dell'impianto elettrico e del cavo coinvolto nell'infortunio.