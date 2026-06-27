Ecco l'immagine della tromba d'aria che ha messo in ginocchio mezza Campania

L'evoluzione del nubifragio è stata documentata attraverso un video in time lapse realizzato dall'Osservatorio Meteorologico

Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio sulle aree interne della Campania, causando forti disagi soprattutto ad Avellino, dove in meno di un'ora si sono registrate precipitazioni eccezionali accompagnate da grandine e raffiche di vento. Il fenomeno ha interessato il capoluogo irpino tra le 16 e le 16.40, quando una cella temporalesca particolarmente intensa ha scaricato sulla città una notevole quantità d'acqua, riducendo drasticamente la visibilità e provocando criticità in diverse zone del territorio.



L'evoluzione del nubifragio è stata documentata attraverso un video in time lapse realizzato dall'Osservatorio Meteorologico di Montevergine, sul Monte Partenio, nel territorio di Mercogliano. Le immagini mostrano la rapida formazione e l'espansione di un imponente cumulonembo, la tipica nube dei temporali più intensi, dal quale si sviluppano le fitte bande di precipitazione che hanno investito Avellino.



Oltre alla pioggia battente e alla grandine, il maltempo è stato caratterizzato da forti raffiche di vento che, secondo le rilevazioni, hanno raggiunto e in alcuni punti superato i 40 nodi, pari a circa 75 chilometri orari.



Secondo il meteorologo e ricercatore dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Vincenzo Capozzi, le caratteristiche del fenomeno fanno ipotizzare la presenza di un wet downburst, un evento meteorologico che si verifica quando le correnti d'aria fredda in discesa dal cumulonembo raggiungono il suolo e si propagano rapidamente in tutte le direzioni, generando violente raffiche di vento concentrate su un'area relativamente limitata.



I dati diffusi dall'Osservatorio di Montevergine confermano l'eccezionalità dell'evento. Nel giro di appena quaranta minuti sono caduti complessivamente 56,2 millimetri di pioggia. La fase più intensa è stata registrata tra le 16.20 e le 16.30, quando sono precipitati quasi 30 millimetri d'acqua in appena dieci minuti. Nel complesso, tra le 16.10 e le 16.30, il pluviometro ha misurato 48,8 millimetri di precipitazioni.



Durante il momento di massima intensità, la stazione meteorologica ha inoltre registrato un rain rate pari a 640 millimetri all'ora, un valore estremamente elevato che testimonia la straordinaria forza del sistema temporalesco che ha interessato il capoluogo irpino.



L'episodio conferma come, durante la stagione estiva, il forte riscaldamento dell'atmosfera possa favorire lo sviluppo di temporali molto intensi e localizzati, capaci di scaricare in pochi minuti quantitativi di pioggia normalmente distribuiti nell'arco di diverse settimane, con inevitabili ripercussioni sul territorio.