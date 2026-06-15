Morde l'autista del bus e gli stacca l'orecchio

Poco dopo, resosi conto dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’aggressore si è dato alla fuga

Un grave episodio di violenza si è verificato a Bologna ai danni di un autista della linea 96 di Tper, aggredito da un passeggero subito dopo la salita a bordo del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe fermato l’autobus qualche metro oltre la pensilina in piazza Minghetti, non accorgendosi immediatamente della richiesta di fermata. Un dettaglio che avrebbe innescato la reazione violenta dell’uomo appena salito a bordo.



L’episodio, avvenuto intorno alle 8 del mattino, ha rapidamente degenerato in un’aggressione fisica. Il passeggero avrebbe prima sputato contro l’autista, per poi passare a un attacco ancora più violento nel corso di una colluttazione.



Durante lo scontro, l’aggressore avrebbe morso il conducente a un orecchio, provocandogli il distacco di una parte del padiglione auricolare. L’autista ha cercato di difendersi e di allontanare l’uomo, ma la situazione è rapidamente precipitata.



Poco dopo, resosi conto dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’aggressore si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.



Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato per le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita, ma le ferite riportate sono state giudicate serie.



Sul caso indaga la Polizia, che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza installato a bordo del mezzo per identificare l’autore dell’aggressione e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.



L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, con particolare riferimento alle aggressioni subite dagli operatori del trasporto urbano durante il servizio.