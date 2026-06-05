Monete da due euro false, erano perfette

L’inchiesta sta facendo luce su un presunto sistema criminale internazionale ben strutturato

Una rete di falsificazione di monete da 2 euro così sofisticata da riuscire, secondo gli inquirenti, a superare anche alcuni sistemi di controllo antifrode nazionali ed europei è al centro di un’indagine coordinata dalla Procura di Prato, guidata dal procuratore Luca Tescaroli. L’inchiesta sta facendo luce su un presunto sistema criminale internazionale ben strutturato, con una suddivisione dei ruoli tra chi produceva le monete false, chi si occupava del trasporto, chi fungeva da intermediario e chi le immetteva nel circuito economico. Al momento risultano identificati cinque cittadini di nazionalità cinese, ritenuti parte operativa dell’organizzazione.

Secondo quanto emerso dalle indagini e riportato dagli inquirenti, le monete contraffatte sarebbero state particolarmente curate nei dettagli, al punto da rendere difficile la distinzione rispetto a quelle autentiche. Proprio questa caratteristica avrebbe permesso una loro diffusione nel mercato senza immediata individuazione.

Il sistema di immissione nel circuito economico avveniva anche attraverso dispositivi cambiamonete presenti in sale slot e sale bingo, utilizzati per “ripulire” le monete e distribuirle gradualmente come normale circolante.

Le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera del falso e individuare eventuali ulteriori soggetti coinvolti, anche a livello internazionale.